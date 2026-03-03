AA ekibi, İsrail ve ABD'nin Tahran'daki saldırılarında tamamen yıkılan Diplomatik Polis Karakolu'nu görüntüledi

İran'ın başkenti Tahran'a dün düzenlenen İsrail-ABD saldırısında hedef alınan Firdevsi Meydanı'nın yakınlarındaki Diplomatik Polis Karakolu, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Tahran'da yaya ve araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu bir bölgede bulunan Diplomatik Polis Karakolu, dün gündüz saatlerinde ABD-İsrail tarafından saldırıya uğradı.

AA Ekibi, saldırı sonucu tamamen yıkılan polis karakolunu görüntüledi.

Saldırı anında karakol yakınlarında çok sayıda insanın bulunduğu ve bazı sivil vatandaşların yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, saldırıya uğrayan karakolun tamamen yıkıldığı ve aynı şekilde çevrede bulunan binaların da ciddi hasar aldığı görüldü.

Yıkılan karakolun enkazında çok sayıda polis kıyafeti ile ekipmanlarının olduğu anlaşılırken binanın enkazında arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Yıkılan karakol ile birlikte, karakolun arkasında bulunan bir deponun da ciddi hasar aldığı ve yine karakolun karşısında bulunan iki katlı bir binanın kullanılamaz hale geldiği gözlemlendi.

Söz konusu karakolda bulunan polislerin, Tahran'da yer alan elçilik binalarının korunmasında görevli olduğu ve karakolun bazı ülkelerinin elçiliklerine oldukça yakın olduğu anlaşıldı.

İsrail ve ABD'nin Tahran'a yönelik saldırıları ise devam ediyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.