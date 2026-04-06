ABD-İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında 6 çocuk öldü
ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 6 çocuk hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, 10 yaş altı 4 kız, 2 erkek çocuğun saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İran devlet televizyonu, Tahran Acil Servisi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Gece Tahran'da sivillere yönelik düzenlenen saldırılarda 10 yaş altı 4 kız, 2 erkek çocuğu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.
Tahran'a bu gece düzenlenen saldırılarda, Baharistan ilçesinde 13, Şehriyar ilçesinde 6 ve kentin doğusunda 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı