Tahran 33. Uluslararası Kitap Fuarı iki yıl sonra yeniden kapılarını ziyaretçilere açtı - Haberler

İran'ın başkenti Tahran'daki Uluslararası Kitap Fuarı, Kovid-19 nedeniyle iki yıl çevrim içi düzenlendikten sonra bu sene yeniden fiziki olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Yerli ve yabancı yayıncıların ilgi gösterdiği Tahran 33. Uluslararası Kitap Fuarı, bu yıl hem sanal hem de fiziki olarak düzenleniyor.

Tahran İmam Humeyni Musallası'nda 11 Mayıs'ta başlayan fuara bu sene İran'dan yüzlerce yayınevinin yanı sıra Türkiye dahil 32 ülkeden 170 yayınevi katılıyor. Fuarda ayrıca binden fazla yayınevi çevrim içi oturumlarla kitaplarını tanıtıyor.

Fuarın Türkiye'den katılımcıları

Türkiye'den fuara katılan Nar Yayınları'nın Yayın Yönetmeni Tayfur Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2006 yılından beri Tahran Kitap Fuarı'na gidip geliyorum. Birkaç farklı diyaloğumuz var ama daha çok mesleki dayanışma arzusuyla buradayız." dedi.

Fuarda İranlı yayıncılarla tanıştıklarını kaydeden Esen, "İranlı yayıcıları da Türkiye'ye gelip Türk yazınının nitelikli eserlerini tanımaya davet ediyoruz. Tahran Kitap Fuarı bize İranlı ressamlarla çalışma imkanı sunuyor. Bu nedenle geliş gidişlerimiz artıyor." ifadelerini kullandı.

Esen, Tahran ve İran'daki yayıncılığı yakından takip ettiklerini, özellikle çocuk kitapları kategorisinde karşılıklı bir alışveriş içinde olduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı stant sorumlularından Fatma Batkitar da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak fuara katıldıklarını belirtti.

Batkitar, "Daha önce Vakfımız 2014 yılında fuara katılmıştı. Bu, ikinci katılımımız. Oldukça iyi bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Konuşmaya, kitapları sormaya ve tanışmaya geliyorlar. Kitap fuarı bu fırsatı sunduğu için büyük bir imkan." şeklinde konuştu.

Türkiye'den fuara katılan bir diğer yayınevi Kevser Yayınları'nın sorumlusu Mehdi Birdal ise tanışmak, diyalog kurmak ve uygun gördükleri kitapların anlaşmalarını yapıp Türkçeye kazandırmak için fuarda yer aldıklarını dile getirdi.

Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'na 2012'den beri katıldıklarını söyleyen Birdal, "Bu yıl katılım geçen senelere göre yarı yarıya düşmüş durumda." dedi.

Tahran 33. Uluslararası Kitap Fuarı, 21 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.