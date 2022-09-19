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Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

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Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün için planlanan 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Dilara Küçükerdoğan - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna Güncel Haberler

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