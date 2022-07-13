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Taha'nın ardından Yunus'un da cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Taha'nın ardından Yunus'un da cansız bedenine ulaşıldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak, kaybolan Yunus Çakır'ın (23) cansız bedenine ulaşıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak, kaybolan Yunus Çakır'ın (23) cansız bedenine ulaşıldı. Yunus'un birlikte akıntıya kapıldığı Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cenazesine de dün ulaşılmıştı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden önceki gün Cebeci Plajı'na gelen Taha Yasin Hacısüleymanoğlu ile arkadaşı Yunus Çakır, denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, Hacısüleymanoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Daha sonra ekipler, kayıp Çakır'ı aramaya devam etti. Ekipler, bugün de Yunus Çakır'ı cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Çakır'ın cenazesi, morga götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Taha Yasin Kandıra Kocaeli Güncel Haberler

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