Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Namık Aliyev'den MHP Lideri Bahçeli'ye güreş ziyareti

(ANKARA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkan Adayı Namık Aliyev ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede güreşin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini Bahçeli ile paylaştıklarını ve Türk ile dünya güreşinin geleceği adına destek talep ettiklerini belirtti.

Ziyarette Bahçeli'ye, milli takımlar için özel olarak hazırlanan kurt figürlü milli takım mayosunun çerçeveli hali takdim edildi.

Akgül ayrıca, Hakkari Cilo Dağları'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türk bayrağı, güreş ve Anadolu coğrafyasını aynı karede buluşturan bir fotoğrafı da Bahçeli'ye hediye ettiklerini söyledi.

Ata sporu güreşin Türkiye'nin yanı sıra Türk dünyasında da daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Akgül, "Birliğimiz güçlü, davamız ortak, hedefimiz büyük: Türk güreşini dünyada hak ettiği en güçlü noktaya taşımak" dedi.

Kaynak: ANKA