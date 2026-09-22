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TAG Otoyolu'nda freni arızalanan kamyonet zincirleme kaza yaptı, 4 kişi yaralandı

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TAG Otoyolu'nun Gaziantep istikametinde freni arızalanan kamyonet Nurdağı Kavşağı'nda zincirleme kazaya yol açtı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken Osmaniye ve Gaziantep istikametlerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk belirlemelere göre fren sisteminde arıza meydana gelen kamyonet, Nurdağı Kavşağı mevkisinde karşı yönde seyreden araçlara, ardından aynı istikametteki araçlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Osmaniye ve Gaziantep istikametlerinde ulaşım, ekiplerce tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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