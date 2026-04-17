TAG Otoyolu'nda çekiciyle çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda gerçekleşen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet ile çekici çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kamyonet ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

A.A. (40) idaresindeki 27 AHH 663 plakalı kamyonet, otoyolun Nurdağı mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritte S.A. (27) yönetimindeki 13 ABA 722 plakalı çekiciyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan H.A. (30) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü A.A. ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
