Tacizci Taksici İstanbul'da Yakalandı

Haber: Düzgün Barış Deniz

(İSTANBUL) - İstanbul'da aracına binen kadın müşterileri ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin olduğu gruplarda paylaşan taksici yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün aracına binen kadın müşterileri sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği ve çektiği görüntüleri taksicilerin olduğu mesajlaşma uygulamasındaki grupta paylaştığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelinin B.N. (28) olduğu ve şoför olarak çalıştığı taksiden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi. B.N., evinde yakalanarak gözaltına alındı.

B.N.'nin emniyette verdiği ifadede videoya aldığı kadınla geçmişte tanıştığını, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla videoyu çekerek eşine gönderdiğini söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltında olan şüphelinin 'cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.