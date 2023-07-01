Tacikistan vatandaşı havalimanında silahlı saldırı düzenledi, 2 güvenlik personeli hayatını kaybetti

Kişinev Havalimanı ile Moldova sınır polisi, dün bir Tacikistan vatandaşının havalimanında silahlı saldırısı sonucu görevi başında hayatını kaybeden iki güvenlik personelinin, kimliklerini paylaşarak taziye mesajı yayımladı.