Tacikistan vatandaşı havalimanında silahlı saldırı düzenledi, 2 güvenlik personeli hayatını kaybetti
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Kişinev Havalimanı ile Moldova sınır polisi, dün bir Tacikistan vatandaşının havalimanında silahlı saldırısı sonucu görevi başında hayatını kaybeden iki güvenlik personelinin, kimliklerini paylaşarak taziye mesajı yayımladı.
Moldova Başbakanı Dorin Recean, dün akşam saatlerinde saldırıyla ilgili açıklama yapıp "43 yaşındaki Tacikistan vatandaşının, Moldova Cumhuriyeti'ne girişine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.Geri gönderilmek üzere transit bölgeye götürülürken, bir polisten ele geçirdiği silahla bir sınır polisini ve bir havaalanı güvenlik görevlisini vurarak öldürdü. Yolculardan bir kişi yaralandı ve tıbbi bakım altındadır" ifadelerini kullanmıştı.Kişinev Havalimanı, görevi başında hayatını kaybeden havalimanı güvenlik müfettişinin 40 yaşında Ciofur Igor olduğunu belirtirken Moldova Sınır Polisi yetkilileri ise, saldırıda yaşamını yitiren sınır polisinin 31 yaşındaki Serghei Muntean olduğunu duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel