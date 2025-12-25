Haberler

Tacikistan-Afganistan sınırında çıkan çatışmada 5 kişi öldü

Tacikistan-Afganistan sınırında silahlı çatışma sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışma, Afganistan'dan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan silahlı kişiler ile Tacik sınır güvenlik güçleri arasında yaşandı.

Tacikistan- Afganistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tacikistan Sınır Koruma Birliklerinden yapılan açıklamada, Afganistan'dan yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen silahlı kişiler ile Tacik sınır güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, çatışmada sınır karakoluna saldıran 3 kişi ile 2 Tacik askerinin öldüğü belirtildi.

Çatışmanın, son bir ayda Tacikistan- Afganistan sınırında yaşanan ve birkaç sivil ve askerin ölümüne neden olan üçüncü saldırı vakası olduğu anımsatılan açıklamada, Afganistan hükümetinin sınırda güvenliği sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği savunuldu.

Açıklamada, sınırda güvenliğin sağlandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
