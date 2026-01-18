Haberler

Suriye'nin Tabka kentinde halk, bölgenin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasını kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Rakka ilinin Tabka kentinde halk, YPG/SDG kontrolünden kurtuldukları için sokaklarda coşkuyla kutlama yaptı. Suriyeliler, yerel kıyafetleriyle ve bayraklarıyla kutlamalar yaparken, devletin sağladığı güvenlikten memnuniyetlerini dile getirdi.

Suriye'nin Rakka ilinin Tabka kentinde halk, bölgenin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasını sokaklara çıkarak kutladı.

Suriye'nin Tabka ilçesinde araçlarıyla sokaklara çıkarak kutlama yapan Suriyeliler, AA muhabirine bölgenin YPG/SDG'den kurtarılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Yerel kıyafetlerini giyerek araçlarıyla Tabka caddelerine çıkanlar Suriye bayrakları taşırken çocuklar dahil çok sayıda Suriyeli Tabka Meydanı'nda bir araya geldi.

Suriyeli Hüseyin Hacı Ömer el-Ahmed, "Allah'a şükür, (Tabka'nın) kurtarılmasından sevinçliyiz. Allah, Suriye ordusuna zaferler versin." dedi.

"Rejim şimdi düştü"

Abdullah Şilaş ise "Zaferden memnunuz. Emniyet güçlerini ve orduyu karşılıyoruz. İşte buradaki insanlar sevincini gösteriyor." diye konuştu.

YPG/SDG'nin kontrolü sırasında "baskıya uğradıklarını belirten Şilaş, şöyle devam etti:

"Üzerimizde baskı vardı. Hareket edemiyorsunuz, hiçbir yere gidemiyorsunuz, her zaman sokağa çıkma yasağı var, kendinizi ifade edemiyorsunuz, görüşleriniz bastırılıyor.

Tam bir baskı hayatı vardı. Halkın ne kadar sevinçli olduğuna bakın. Allah tüm Suriye halkına bu mutluluğu nasip etsin. Rejim şimdi düştü."

Kutlama yapan bir başka Suriyeli de Tabka'dan sonra Suriye'nin diğer bölgelerinin de YPG/SDG'den kurtarılması temennisinde bulunarak "Biz sadece nefes alıyorduk." ifadeleriyle maruz kaldıkları baskıyı dile getirdi.

"Suriye'ye geri döndük"

Tabka'da kutlama yapan Mizar Azad ise bölgede YPG/SDG'nin "zulmünün bittiğini" söyleyerek halkın bunu kutlamak için sokaklara çıktığını anlattı.

YPG/SDG'nin bölgedeki kontrolünü "Esed'in zulmünden bir farkı yoktu" diyerek anlatan Azad, "Suriye ordusunun bölgeye girişiyle Suriye'ye geri döndük. Önceden işgal altındaydık." şeklinde konuştu.

Suriye resmi ajansı SANA, gece saatlerinde Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesine dayandırdığı haberinde, ordunun stratejik öneme sahip Tabka kentinde kontrolü tamamen sağladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli