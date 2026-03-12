Haberler

T3 Vakfı Tokat İl Temsilciliğinden iftar

Güncelleme:
T3 Vakfı Tokat İl Temsilciliği ve TOGÜ TEKNOFEST Kulübü'nün organize ettiği iftar programında il protokolü ile gençleri aynı sofrada buluştu.

T3 Vakfı Tokat İl Temsilciliği ve TOGÜ TEKNOFEST Kulübü'nün organize ettiği iftar programında il protokolü ile gençleri aynı sofrada buluştu.

T3 Vakfı Tokat İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı Tokat İl Sorumlusu Furkan Çetinkaya tarafından düzenlenen iftarda geleceğin teknolojilerini inşa eden üniversite gençliği ile şehrin dinamiklerini yönetip, katkı sağlayan kurum temsilcileri bir araya geldi.

Çetinkaya, "İftar sofrasında kurulan samimi diyaloglar, öğrencilerin kariyer yolculuklarında kendilerine rehberlik edecek kurum temsilcileriyle doğrudan temas kurmalarına olanak sağladı. Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya gelmenin, paylaşmanın ve birlikte hareket etmek önemli. Tokat'taki teknoloji ekosisteminin bu tür gönül birliktelikleriyle daha da kökleneceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt
