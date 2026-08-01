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T3 Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Asan, Kaymakam Baycar'ı ziyaret etti

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı makamında ziyaret etti.

Asan, Kaymakam Baycar'a 8-9 Ağustos'ta Şırnak'ta düzenlenecek olan TEKNOFEST Dron Şampiyonası için yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baycar, yarışmanın gençlere büyük ilham kaynağı olacağını ve Şırnak'a renk katacağını ifade etti.

Gençleri teknoloji ve bilimle buluşturan her türlü projeyi desteklediklerini vurgulayan Baycar, kentin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Baycar, T3 Vakfı ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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