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T3 Vakfı'ndan gençlere ücretsiz FPV dron eğitimi

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPV dron teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan ücretsiz bir eğitim programı başlatıyor. İlk etap İstanbul'da temmuz-eylül arasında yapılacak, başvurular 15 Temmuz'a kadar sürecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), FPV dron teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, FPV dron teknolojilerine yönelik hazırlanan yeni eğitim programının detaylarını paylaştı.

Hıdır'ın açıklamasına göre, Türkiye'nin Teknoloji Takımı tarafından gençlere özel olarak tasarlanan program, ilk olarak İstanbul etabı ile hayata geçirilecek ve ardından dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılacak.

Teorik eğitim ve pratik uygulama bir arada sunulacak

Program kapsamında katılımcılar, FPV dron teknolojilerini yakından tanıma ve bizzat deneyimleme fırsatı elde edecek.

Gençlere eğitim sürecinde yalnızca teorik bilgiler verilmekle kalınmayacak. Aynı zamanda simülasyon, montaj-entegrasyon ve uygulamalı uçuş eğitimleri de sağlanacak.

Tüm Türkiye'ye yayılması planlanan projenin ilk adımı olan İstanbul etabında, eğitim dönemi temmuz ile eylül ayları arasını kapsayacak. Hafta sonları ve yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimler tamamen ücretsiz olacak.

Eğitim programına katılmak isteyen gençler için son başvuru tarihi ise 15 Temmuz olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Ali Atar
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