SYRIZA, Tempi davasında dünkü duruşmadaki salon koşulları nedeniyle Adalet Bakanı'nı eleştirdi

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA, Tempi tren kazası davasında mahkeme salonundaki koşullar nedeniyle Adalet Bakanı Yorgos Floridis'i sert bir dille eleştirdi. Duruşma salonunun koşullarının 'utanç verici' olduğunu belirten SYRIZA, hükümetin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA, Tempi tren kazasına ilişkin davanın dün görülen duruşmasında, mahkeme salonundaki koşullar nedeniyle Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'i eleştirdi.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, Larisa'daki duruşma salonunda yaşananların "utanç verici" olduğu belirtilerek, Floridis'in süreci yönetemediği savunuldu.

Açıklamada, Floridis'in yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmelerin sorumluluğu örtmeye yönelik olduğu vurgulanarak, "Suları bulandırma çabası başarısızlığa mahkumdur. Yakınlara ve avukatlara yönelik suçlamalarla kendini aklama girişimi de sonuçsuz kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu durumun hayatını kaybedenlerin anısına saygısızlık olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümetin sorumluluk alması gerektiğinin altı çizildi.

Larisa'da dün görülen davanın ilk duruşmasında, salonun kapasite ve güvenlik koşullarına ilişkin avukatlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından itirazda bulunulmuştu.

Yapılan itirazlar üzerine yargılamanın, 1 Nisan'da devam edeceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı

Yer: Konya! Boğarak öldürdüğü babasının cesediyle...

Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen

Taraftarı ikiye bölen kare!
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba