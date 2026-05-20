Yunanistan muhalefetindeki SYRIZA, AB'den İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almasını istedi

? Yunanistan muhalefetindeki Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA), Avrupa Birliği'nden (AB), İsrail ile var olan ortaklık anlaşmasını askıya almasını istedi.

SYRIZA'dan yapılan yazılı açıklamada, Filistin'e uluslararası dayanışma göstermek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere İsrail'in uyguladığı kötü muamele görüntülerinin şok edici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in koordinasyonuyla, hukuka aykırı şekilde alıkonulan insanlar aşağılanıyor ve kötü muameleye uğruyor. Bakanın kendisi sadece bu korkunç görüntüleri yaymakla kalmıyor, bu görüntülerde başrol de oynuyor. Netanyahu rejiminin temel mazeretleri sürdürmekle kalmadığı, dehşeti normalleştirmeye çalıştığı artık apaçık ortada. Bu gelişmeler ışığında 2000'den beri geçerli olan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması askıya alınmalıdır."

Alıkonulan tüm aktivistlere verilen desteğin yinelendiği açıklamada, bu dehşetin derhal sona ermesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.