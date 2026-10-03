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Sydney'de taraftarlara dalan araç 10 kişiyi yaraladı, 5 yaşındaki çocuk kritik

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Sydney'de bir aracın ragbi takımını karşılamak için toplanan kalabalığa dalması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki 5 yaşındaki çocuk ile 67 yaşındaki kişinin durumu kritik; 18 yaşındaki sürücü gözaltına alındı, olayın terör bağlantılı olmadığı değerlendiriliyor.

Avustralya'nın Sydney kentinde bir aracın, ragbi takımını karşılamak üzere yol kenarında toplanan kalabalığın arasına dalması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, bir araç, yerel saatle 09.30 sularında ragbi takımını karşılamak üzere bir grup taraftarın arasına daldı.

Yetkililer, olayda 10 kişinin yaralandığını, yaralılar arasındaki 5 yaşında bir çocuğun ve 67 yaşında bir kişinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, aracın sürücüsünün direksiyonun hakimiyetini kaybettiğini aktardı.

Emniyet yetkilileri, 18 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayın terör bağlantılı olmadığının değerlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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