Avustralya'nın Sydney kentinde köpek balıkları 2 çocuğa saldırdı

Güncelleme:
Avustralya'nın Sydney kentinde köpek balıkları 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa saldırdı. 12 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılırken, 11 yaşındaki çocuk sörf tahtasının ısırılması sonucu yara almadan kurtuldu. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı ve dronlarla tespit çalışmaları başlattı.

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde köpek balıkları 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa saldırdı.

ABC News'ün haberine göre, Sydney'in doğusunda 12 yaşındaki bir çocuk köpek balığı saldırısına uğradı.

Saldırıda, her iki bacağından da ağır yaralanan çocuk yoğun bakıma kaldırıldı.

Gün içerisinde, Sydney'in kuzeyinde yer alan Dee Why Plajı'nda bir köpek balığı 11 yaşındaki bir çocuğun sörf tahtasını ısırdı. Çocuk, olaydan yara almadan kurtuldu.

Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve köpek balıklarının yerini tespit etmek amacıyla dronlarla çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
