Swatch İşçileri Grev zaferiyle Döndü

Güncelleme:
Swatch Group işyerlerinde yaşanan grev, 25 Kasım 2025'te yapılan anlaşma ile başarıyla sonuçlandı. KOOP-İŞ Ankara 2'Nolu Şube Başkanı Soner Berk, grev sürecinin dayanışma ve kararlılıkla kazanıldığını açıkladı. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar ise bu başarının emeğin ve örgütlü mücadelenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Swatch işçilerinin grevine ilişkin açıklama yapan KOOP-İŞ Ankara 2'Nolu Şube Başkanı Soner Berk, "Swatch Group işyerlerinde yürüttüğümüz grevimiz, 25 Kasım 2025 günü gece yarısına varılan anlaşmayla başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Bu süreç boyunca gösterdiğiniz kararlılık, birlik ve dayanışma, elde edilen kazanımların en büyük güvencesi olmuştur" dedi.

Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamadığı için Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası'na üye çalışanlar, Swatch Group Türkiye'ye ait 15 mağazada grev yaptı. Bugün grevin başarıyla tamamlandığını belirten KOOP-İŞ Ankara 2'Nolu Şube Başkanı Soner Berk, şunları kaydetti:

"Swatch Group işyerlerinde yürüttüğümüz grevimiz, 25 Kasım 2025 günü gece yarısına varılan anlaşmayla başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Bu süreç boyunca gösterdiğiniz kararlılık, birlik ve dayanışma, elde edilen kazanımların en büyük güvencesi olmuştur.

"Bu irade, gelecekteki tüm toplu pazarlık süreçlerinin de temel dayanağı olacaktır"

Koop-İş ailesi olarak hep birlikte emeğin onurunu korumak için zorlu koşullara rağmen geri adım atmadan mücadele ettik. Bu irade, yalnızca bugünün değil, gelecekteki tüm toplu pazarlık süreçlerinin de temel dayanağı olacaktır. İmzalanan sözleşmeye ilişkin tüm ayrıntıları ve kazanımlarımızı önümüzdeki günlerde detaylı şekilde sizlerle paylaşacağız.

"Bu başarı, hepimizin başarısıdır"

Saat 11.30 itibarı ile grev süreci başarıyla tamamlanmış ve bitirilmiştir. Şu an hep birlikte işyerlerimize dönerek aynı kararlılık ve disiplinle çalışma hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mücadelede gösterdiğimiz birlik ve sorumluluğu, işimizi en iyi şekilde yapma iradesiyle sürdüreceğiz. Bu başarı, hepimizin başarısıdır. Emeğinize, dayanışmanıza ve Sendikamıza duyduğunuz güvene yürekten teşekkür ederim."

"Bu kazanım, emeğin, alın terinin ve örgütlü mücadelenin neler başarabileceğinin en güçlü göstergesidir"

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Swatch Group'ta 17 gün boyunca kararlılıkla sürdürülen onurlu grevimiz, üyelerimizin sarsılmaz dayanışması ve inancı sayesinde zaferle sonuçlandı. Bu süreçte hiçbir zaman yalnız yürümedik; haklarımızı alıncaya kadar el ele verdik, omuz omuza direnerek bu başarıya birlikte ulaştık. Grev alanından bir an olsun ayrılmayan tüm üyelerimize; dayanışmalarını esirgemeyen basın emekçilerine, ulusal ve uluslararası sendikal örgütlere, TÜRK-İŞ'e, kardeş sendikalarımıza ve teşkilatımızın tüm birimlerine en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Bu destek, mücadelenin her anında bize güç verdi. Bu kazanım, emeğin, alın terinin ve örgütlü mücadelenin neler başarabileceğinin en güçlü göstergesidir. Şimdi tüm AVM çalışanlarını hakları için Koop-İş çatısı altında birleşmeye davet ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
