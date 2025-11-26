Haberler

Swatch Group Türkiye ile Koop-İş Sendikası Arasında Tarihi Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Swatch Group Türkiye ile Koop-İş Sendikası Arasında Tarihi Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Güncelleme:
Koop-İş Sendikası ile Swatch Group Türkiye arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların haftalık çalışma süresi 40 saate düşerken, izinler 2 güne çıkarıldı. Grev sonrası elde edilen bu başarı, AVM çalışanları için emsal niteliği taşıyor.

TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası ile saat markası Swatch Group Türkiye arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin ofis ve mağaza çalışanları arasında farklı ücret düzenleme teklifinin ardından 10 Kasım'da Swatch Group mağazalarında greve çıkıldığı anımsatılarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki AVM'lerde büyük kararlılıkla sürdürülen grevin 17. gününde başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Swatch Group Türkiye ile imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 2026 yılı itibarıyla haftalık çalışma süresi 40 saate düşerken, haftalık izin 2 güne yükseltildi.

Ücretlerde pozisyon bazlı önemli artışların yapıldığı sözleşmeyle, sosyal yardım, çocuk yardımı, resmi tatil yardımı, eğitim yardımı gibi kalemler de ilk defa uygulanacak.

"Sendikasız tüm AVM çalışanlarını örgütlenmeye davet ediyoruz"

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, sözleşmeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Swatch Group Türkiye'de insanca çalışma koşulları, insan onuruna yakışır bir ücret ve adil çalışma şartları talebiyle başlattıkları grevin çalışanlar açısından zaferle sonuçlandığını ifade etti.

Elde edilen başarının AVM'lerde zor koşullarda çalışan on binlerce emekçi açısından da emsal niteliğinde olduğunu vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Bu mücadele, Swatch çalışanlarının kararlı duruşuyla başarıya ulaştı. Sendika olarak üyelerimizin hakkını alana kadar el ele, omuz omuza olduk. Üyelerimizin gösterdiği dayanışma, cesaret ve inançla birlikte bugün bu haklı ve onurlu mücadelenin karşılığını aldık. Bu zafer, emeğin, alın terinin ve örgütlü dayanışmanın zaferidir. Sendikasız tüm AVM çalışanlarını Koop-İş çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
