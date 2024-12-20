Svetlin Roussev Bursa'da Keman Konseri Verdi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, keman virtüözü Svetlin Roussev'i sahne alarak müzikseverlerle buluşturdu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Roussev, önemli eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) keman virtüözü Svetlin Roussev'i Bursalı müzikseverlerle buluşturdu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Burak Tüzün yönetti.
Konserde sahne alan solist Svetlin Roussev???????, "Keman Konçertosu" ve "Senfoni no: 1" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel