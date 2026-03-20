Haberler

Suriye'nin güneyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Süveyda ilinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile şüpheliler arasında çatışma yaşandı. İki şüpheli etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimlerinin Busra Şam ile Beka yolu üzerinde yasa dışı grupların silah sevkiyatı girişimini tespit ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında şüphelilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada 2 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 2 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği, güvenlik güçlerinin ise bölgede asayişi sağlama ve yasa dışı unsurlarla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

