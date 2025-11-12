SUV Tipi Araç Tıra Arkadan Çarptı: 3 Yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir SUV tipi aracın tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Keşan'dan Gelibolu yönüne seyreden E.A'nın kullandığı 34 EA 5744 plakalı SUV tipi araç, Bahçeköy kavşağında aynı yöne giden İ.K. idaresindeki 39 AZ 360 çekici ve 39 ABP 787 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki İ.A. ve Ş.G. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel