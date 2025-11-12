Haberler

SUV Tipi Araç Tıra Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir SUV tipi aracın tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde tıra arkadan çarpan SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı.

Keşan'dan Gelibolu yönüne seyreden E.A'nın kullandığı 34 EA 5744 plakalı SUV tipi araç, Bahçeköy kavşağında aynı yöne giden İ.K. idaresindeki 39 AZ 360 çekici ve 39 ABP 787 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki İ.A. ve Ş.G. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

