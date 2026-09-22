Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Putin ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler ile bu ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirme ve geliştirme olanakları ele alındı.

Bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların değerlendirildiği görüşmede, gerilimin tırmanmasının deniz seyrüsefer güvenliği ve dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz yansımaları da konuşuldu.

Bin Selman ve Putin görüşmesinde ayrıca, bölgesel ve uluslararası birçok konu ile ortak ilgi alanına giren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA