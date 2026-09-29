Haberler

Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Katar Emiri Al Sani ile bölgesel gelişmeleri ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Dışişleri Bakanlığı'na göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Veliaht Prens Bin Selman, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ile bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik yürütülen çabalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat

İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 çocuk annesi eşinin ölümünde yargılanıyor! Kızı şikayetçi olmadı

Annesini öldürmekle suçlanan babası için tahliye istedi
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam

ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! Yarın idam edilecek
İBB Davası'nda itirafçıdan 'Cafer Mahiroğlu' iddiası: İhaleler kendi gruplarında kalsın diye baskı yaptı

İBB Davası'nda "Cafer Mahiroğlu" iddiası: İhale baskısı yaptı
Okul önünde öldürülen Buse'nin babası konuştu: Eşinin ağabeyi 'Gerekirse seni vurur' diye tehdit etmiş

Buse'nin babası konuştu! Kızına 'Gerekirse seni vurur' mesajı
Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde

Turizm sektöründe fuhuş depremi! Listede tanınmış isimler de var
Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı

Serenay Sarıkaya şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı
Hadise Milano Moda Haftası'nda cesur tarzıyla dikkat çekti

Hadise Milano'da baş döndürdü!