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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Cazan ve Necran bölgelerinde yaşayanları olası tehlikelere karşı uyardı.

Sivil Savunma Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cazan ve Necran bölgelerinde erken uyarı sisteminin devreye girdiği belirtildi ve buralarda yaşayanlara olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları tavsiye edildi.

Bölge halkından sakin kalmaları, en yakın güvenli kapalı alana sığınmaları ve tehlike geçene kadar bulundukları binadan ayrılmamaları istendi.

Platformdan daha sonra yapılan açıklamada, 3 bölgede de tehlikenin sona erdiği bildirildi.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan ve Yemen'i tehdit eden unsurlarına karşı operasyon başlattıklarını ve bu kapsamda Hudeyde Limanı'nı hedef aldıklarını açıklamıştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA