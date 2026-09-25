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Suudi Sivil Savunma, Cazan'daki acil durum uyarısını sona erdirdi

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, güneydeki Cazan bölgesinde potansiyel tehlikelere karşı yayımladığı acil durum uyarısının sona erdiğini duyurdu. Bölgede Yemen'deki İran destekli Husilerin balistik füze ve İHA saldırıları sürüyor.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Cazan bölgesinde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cazan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarıları dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, bir süre sonra, Cazan bölgesinde verilen tehlike uyarısının sona erdiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Kaynak: AA
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