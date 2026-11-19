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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Abha, Hamis Muşayt ve Necran'da erken uyarı sistemlerinin devreye girdiğini belirtti.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Abha, Hamis Muşayt ve Necran bölgelerinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilerek halktan resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamayla, uyarı gönderilen bölgelerde "tehlikenin geçtiği" bildirildi.

Açıklamada, halka güvenlikleri için resmi makamların talimatlarına uymaları ve olay yerlerinde görüntü çekmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA