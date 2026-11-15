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Suudi öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mekke'de 2 Husi İHA'sını engelledi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husi milislerinin fırlattığı 2 İHA'nın Mekke bölgesinde havada imha edildiğini açıkladı. Olayda can kaybı, yaralanma veya maddi hasar olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesinde İran destekli Husiler tarafından fırlatılan 2 insansız hava aracının (İHA) havada engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Yemen'deki Husi milisleri tarafından fırlatılan 2 İHA'nın Mekke bölgesinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Sözcü Maliki, kısa bir süre önce de Suudi Arabistan'ın doğu bölgesini hedef alan 2 İHA ile başkent Riyad'a yönelik fırlatılan iki balistik füzenin başarıyla engellendiğini duyurmuştu.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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