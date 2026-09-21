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Suudi Dışişleri Bakanı Ferhan, Kuveytli ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kuveytli ve Mısırlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki gelişmeler ele alındı; güvenlik ve istikrar için gerilimi kontrol altına alma çabaları gözden geçirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kuveytli ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bin Ferhan, Kuveytli mevkidaşı Cerrah Cabir el-Ahmad es-Sabah ve Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, güvenlik ve istikrarın korunması için bölgedeki gerilimi kontrol altına almak adına sarf edilen ortak çabalar gözden geçirildi.

Kaynak: AA
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