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Suudi Dışişleri Bakan Yardımcısı Hureyci, Bahreyn'de Orta Doğu krizlerine çözüm istedi

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Suudi Dışişleri Bakan Yardımcısı Hureyci, Bahreyn'deki zirvede Orta Doğu krizlerinin nedenlerinin ortadan kaldırılmasını istedi. Hureyci, çatışmaların deniz seyrüseferi ve enerji tedarikini etkilediğini belirterek adil siyasi çözüm istedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdulkerim el-Hureyci, Orta Doğu'da güvenlik ile istikrarın yeniden tesisi adına krizlerin nedenlerini ortadan kaldıracak adımların atılması gerektiğini söyledi.

Hureyci, Bahreyn'de düzenlenen "IISS Manama Diyaloğu Güvenlik Zirvesi"nde konuştu.

Bölgenin hassas bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Hureyci, son yıllarda çatışma alanlarının genişlemesi ile insani krizin derinleşmesinin deniz seyrüseferi, enerji tedariki ve küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Suudi Bakan Yardımcısı, devletler ile halkların korunması ve anlaşmazlıkların tekrarlanmasını önleyecek adil siyasi çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Riyad yönetiminin dış politikasının "ülke güvenliğinin bölgesel çevrenin istikrarıyla doğrudan bağlantılı olduğu" anlayışına dayandığını aktaran Hureyci, kalkınma ve refahın sürdürülebilir barışa bağlı olduğunu dile getirdi.

Hureyci, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde egemenliğini koruma kapasitesini güçlendirirken, devletlerin egemenliğine saygı, iyi komşuluk ve iç işlerine karışmama ilkelerine dayalı diplomatik girişimleri yürüttüğünü belirtti.

Suudi yetkili, bölgedeki gerilimi düşürmek ve sorunları barışçıl yollarla çözüme kavuşturmak amacıyla müttefik ülkeler ve ortaklarla koordinasyonun sürdüğünü bildirdi.

Yemen'deki meşru hükümete desteğin ve bu ülkenin birliğini koruyacak kapsamlı siyasi çözüm çabalarının devam ettiğini kaydeden Hureyci, Husilerin sivil yerleşim alanlarını hedef alan, deniz ulaşım emniyetini tehdit eden ve diplomatik girişimleri baltalayan eylemlerini kınadı.

Bölgesel sınamalar karşısında dayanıklılığın artırılması gerektiğine işaret eden Hureyci, Suudi Arabistan'ın savunma imkanlarını geliştirdiğini, kritik altyapı ile siber güvenliğini güçlendirdiğini ve Körfez ülkeleri arasındaki işbirliğini genişlettiğini aktardı.

Hureyci, bölge halklarının kalkınma ve refah hakkını garanti altına alacak istikrarlı devletler yapısı için ortaklarla çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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