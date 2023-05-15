Suudi Bakan, gıda güvenliğini sağlamak için Arap ülkeleriyle koordinasyon halinde olduklarını söyledi

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, ülkesinin, bölgede gıda güvenliğinin sağlanması için Arap devletleriyle yoğun bir koordinasyon başlattığını ifade etti.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, ülkesinin, bölgede gıda güvenliğinin sağlanması için Arap devletleriyle yoğun bir koordinasyon başlattığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Toplantısı'na hazırlık için bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Ekonomi ve Sosyal Kurul Toplantısı'nda konuşan Cedan, dünyadaki krizlerin, gıda alanı başta olmak üzere Arap dayanışmasının önemini gösterdiğini aynı zamanda kalkınma sorunlarını da ortaya çıkardığını ifade etti.

Suudi Arabistanlı Bakan şöyle devam etti:

"Kalkınma ve ekonomi alanında ortak problemler var. Bu da bize Arap ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonun önemini gösterdi. Dünyada yaşanan zorluklar da Arap dünyasındaki zorluklarla yüzleşme gücünü artıracak sürdürülebilir finansal modeller geliştirme ihtiyacını doğrulamaktadır."

Cedan, gıda güvenliğini artırmak için Arap Koordinasyon Grubu'yla çalışmak dahil olmak üzere bir dizi girişim sunduklarını belirterek bu amaçla 10 milyar dolardan fazla mali destek paketi hazırladıklarını kaydetti.

Bakan Cedan, Suudi Arabistan'ın karbon emisyonlarını azaltmak için sarf edilen uluslararası çabalara destek kapsamında Yeşil Orta Doğu Girişimi gibi adımlarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Arap Koordinasyon Grubu, 10 Arap ulusal kalkınma ve finans kuruluşunu bünyesinde barındırıyor.