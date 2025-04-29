Suudi Arabistan ve Umman Dışişleri Bakanları İlişkileri Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesini ve uluslararası ve bölgesel sorunları görüştü.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi temasları kapsamında Umman'ın başkenti Maksat'a gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile bir araya geldi.

Görüşmede bakanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözüm yollarını görüştü.

Bakanlar, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma çabalarının desteklenmesi ve iki ülkeye ve diğer bölge ülkelerine daha fazla yarar sağlayacak şekilde aralarındaki ortak iş birliği ve koordinasyonun yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da bakanların, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini, bunun çeşitli alanlarda güçlendirilmesi yollarını ve bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Umman ziyareti öncesi İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda ikili ilişkiler ve uluslararası konuları görüşmüştü.

Suudi Arabistanlı mevkidaşına İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin son süreci hakkında bilgi veren Erakçi, İsrail'in bölgede devam eden suçları ve Lübnan'a yönelik saldırılarına işaret ederek uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı şekilde ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra 19 Nisan'da Roma'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Taraflar 26 Nisan'da da Umman'ın başkenti Muskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'nin aracılığında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem de üst düzey diplomatik görüşmelerin üçüncü turunu gerçekleştirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, iki ülke yetkilileri arasındaki bir sonraki dolaylı görüşmelerin 3 Mayıs'ta yapılacağını belirtmişti.