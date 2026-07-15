Haberler

Suudi Arabistan ve Suriye dışişleri bakanları, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Riyad'da bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bin Ferhan'ın, başkent Riyad'daki makamında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda güçlendirme yollarının ele alındığı aktarılan açıklamada, Bin Ferhan ve Şeybani'nin ayrıca bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Riyad'a ziyaretiyle ilgili başka detay verilmedi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı

Bir isim daha suçladı: Beni de 90 milyon lira dolandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Kayseri İl Başkanı, uyuşturucudan tutuklanan avukatın CHP'li meclis üyesi olduğunu açıkladı

Uyuşturucudan tutuklanan avukat, CHP'li belediye meclis üyesi çıktı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum

İki büyükşehirin içme suyu kaynağında bulundu! Yapısı pamuk gibi
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! İşte 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Oğlunun paylaştığı öne sürülen fotoğraf olay oldu