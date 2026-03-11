Haberler

Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları bölgedeki gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki olayları değerlendirdi ve barış ile istikrarın güçlendirilmesi için diplomatik çabaların önemini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, Orta Doğu'da yaşanan olaylara ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar görüşmede, bölgede yaşanan olaylara ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Ayrıca görüşmede bölgede ve bölge dışında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için koordinasyon ile diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Omar Alothmani
