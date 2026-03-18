Suudi Arabistan 2, Kuveyt 4 balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu

Suudi Arabistan ile Kuveyt'e atılan balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) bu ülkelerdeki hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğu bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiği belirtildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud Abdülaziz el-Atvan da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte 4 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Kuveyt hava sahası içinde 23 düşman İHA'sının tespit edildiği, bunlardan 20'sinin düşürüldüğü, 3'ünün ise tehdit bölgesi dışında düştüğü ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı, hasara yol açmadığı ifade edildi.