Suudi Arabistan ile Katar dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından bölgedeki son gelişmeler ile istikrarı destekleme çabalarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Katarlı mevkidaşı Al Sani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve bunların bölgeye yansımalarının ele alındığı belirtildi.

Tarafların, ayrıca iki ülkenin güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik çabalarını da değerlendirdiği kaydedildi.

Görüşmenin, İran ile İsrail arasında yaşanan son gerilimin ardından gerçekleştirildiği ifade edildi.