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Suudi Arabistan ile Katar dışişleri bakanları, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve mevcut durumu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgedeki son gelişmeler ile mevcut durumu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Al Sani, telefonda görüştü.

Görüşmede bakanlar, iki ülke arasında devam eden koordinasyon ve istişareler ışığında bölgedeki son gelişmeler ile mevcut durumu gözden geçirdi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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