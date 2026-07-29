Suudi Arabistan ve İspanya, işbirliği alanlarını ve bunların geliştirilmesi yollarını görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarını geliştirme yolları ve ortak ilgi alanına giren konuları telefonda görüştü.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, bin Selman ile Sanchez telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki işbirliği imkanları ve bunların geliştirilmesi yollarının yanı sıra ortak ilgi alanına giren bazı konular ele alındı.

Sanchez, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadığını ve Husilerin Suudi gemilerine düzenlediği ve Kızıldeniz'de deniz ulaşımının serbestisini tehdit eden saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

İspanya'nın Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirten Sanchez, Riyad yönetiminin güvenliğini ve egemenliğini korumak ve çıkarlarını savunmak için aldığı tüm tedbirleri desteklediğini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 27 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde ham petrol nakli ve tedariki sağlayan birden fazla noktaya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Husiler dün de Suudi Arabistan'a ait "NCC GHAZAL" adlı petrol tankerini balistik füzelerle hedef aldıklarını ve gemiyi geri çekilmeye zorladıklarını açıklamıştı.

Husilerin bu açıklamaları, Suudi Arabistan'a "deniz ulaşımı yasağı" uyguladıklarını duyurmasının ve Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek Kızıldeniz'deki Suudi gemilerini hedef aldığını iddia etmesinin ardından geldi.

Kaynak: AA