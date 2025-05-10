Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Suudi Arabistan ve BAE, Hindistan-Pakistan Ateşkesini Destekliyor

Suudi Arabistan ve BAE, Hindistan-Pakistan Ateşkesini Destekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ile Pakistan arasında varılan ateşkes kararından memnuniyet duyduklarını belirtti ve bu anlaşmanın bölgedeki güvenliğe katkıda bulunmasını umduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyduğunu belirten Suudi Arabistan, anlaşmanın "bölgede güvenliğin ve barışın yeniden sağlanmasına" katkıda bulunmasını ümit ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, anlaşma konusunda her iki tarafın "sağduyulu ve kontrollü" davranması gerektiğine dikkati çekerek, anlaşmazlıkların iyi komşuluk temelinde diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi konusunda destek verdiğini kaydetti.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed de, yazılı açıklamasında Pakistan ile Hindistan arasında ateşkese varılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gelişmenin "Güney Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın artırılması" konusunda katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Bin Zayed, "Her iki ülkenin ve bölgenin yararına olacak şekilde, iki ülkenin kalıcı ateşkese bağlı kalma konusunda kararlı ve sağduyulu davranacağına güveniyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin yapıldığını duyurdu.

Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını ilan etti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta tempo çok yüksek! Kaçan goller inanılmaz
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.