Haberler

Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini ele aldı. Görüşmede, Lübnan'daki ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve bölgedeki diplomatik çözümler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle de Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının sürdürülebilirliğini güvence altına alma çabalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Lübnan'da sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi olanaklarını da görüşen Bin Ferhan ve Rubio, bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarına katkı sunacak diplomatik çözümlerin önemini teyit etti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

