Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları Gazze'deki Durumu Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'deki durum ve bunun uluslararası güvenlik ile insani yansımalarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra Gazze'deki durumu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Bin Ferhan ile Rubio, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta Gazze Şeridi'ndeki durum ile bunun güvenlik ve insani yansımaları ve bu konuda yürütülen çabalar olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

