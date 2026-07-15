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Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı, ABD'li yetkili ile askeri işbirliğini görüştü

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Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli, ABD Merkez Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Patrick Frank ile ikili askeri işbirliğini geliştirme olanaklarını görüştü.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Patrick Frank ile ikili askeri işbirliğini geliştirme olanaklarını görüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ruveyli'nin, ülkeyi ziyaret eden Frank ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Ruveyli ve Frank görüşmesinde "iki dost ülke arasındaki ortak çıkarları gerçekleştirmek amacıyla askeri alanlarda işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındığı" kaydedildi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
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