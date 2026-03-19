Suudi Arabistan'dan Bölgesel Güvenlik Toplantısı

Suudi Arabistan; Türkiye, Mısır ve Pakistan ile İran'ın bölgedeki gerilimi tırmandırmasını ve güvenlik ile istikrarı sağlamanın yollarını görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir koordinasyon toplantısı düzenlediği belirtildi.

Görüşmede "bölgede İran kaynaklı gerilimin ele alındığı, güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla istişarelerin sürdürülmesinin ve ortak çabaların koordine edilmesinin öneminin vurgulandığı" ifade edildi.

Açıklamada söz konusu toplantının, başkent Riyad'da düzenlenen bazı Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı istişare toplantısı marjında gerçekleştirildiği kaydedildi.