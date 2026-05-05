Suudi Arabistan, Sudan'ın başkenti Hartum'u hedef alan hava saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan, Sudan'daki Hartum Uluslararası Havalimanı ile bazı bölgelere insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları "şiddetle" kınadı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanında bir noktanın hedef alınmasını şiddetle kınadığı vurgulandı.

Sudan'ın birliği, meşru kurumları, kaynakları, güvenliği ve istikrarının korunması çağrısı yapılan açıklamada, sivil alanların ve hayati altyapının çatışmanın dışında tutulmasının önemi vurgulandı.

Taraflara gerilimi azaltma ve ihlalleri durdurma çağrısında bulunulan açıklamada, 11 Mayıs 2023'te imzalanan Cidde Deklarasyonu'nda belirtilen sivillerin ve sivil bölgelerin korunması ile uluslararası insancıl hukuka uyulması taahhütlerine saygı gösterilmesi gerekliliğine dikkati çekildi.

Sudan'a komşu ülkelere de seslenilen açıklamada, Sudan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duymaları, topraklarının bu tür saldırılar için "fırlatma rampası" olarak kullanılmasını engellemeleri çağrısı yapıldı.

Sudan hükümeti, 4 Mayıs Pazartesi günü Hartum Uluslararası Havalimanı, Umdurman'daki El-Murhiyat Kampı ve Hartum'daki askeri bölgelerin hedef alındığı İHA saldırıları düzenlendiği ve bu saldırılarda, Birleşik Arap Emirlikleri ile Etiyopya'nın dahli olduğuna dair kanıtların elde edildiğini duyurmuştu.