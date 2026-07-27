Suudi Arabistan: Irak’tan gelen İHA’lar engellendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak'tan atılan ve ülkedeki bazı petrol tesislerini hedef alan insansız hava araçlarının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son saatlerde Irak topraklarından gelen ve ülkenin Doğu Bölgesi ile Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'yı tespit ederek engellediği ve imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırı girişimlerinin Irak topraklarından gerçekleştirildiği ve İran'a bağlı "terörist milisler" tarafından düzenlendiği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan'ın, kendini savunma ve sahip olduğu imkanları koruma konusunda meşru hakkı bulunduğu ifade edilen açıklamada, Riyad yönetiminin "uygun gördüğü zaman ve yerde gerekli karşılığı verme hakkını saklı tuttuğu" belirtildi.

Kaynak: AA