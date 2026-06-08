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Suudi Arabistan, Prens Sultan Hava Üssü'nün hedef alındığı iddialarını yalanladı

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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, El-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'nün hedef alındığı yönündeki haberleri yalanladı. Sirenlerin, Yemen'den fırlatılan ve sınırda kaybolan balistik füze nedeniyle ihtiyati tedbir olarak çaldığı açıklandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, El-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'nün hedef alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Prens Sultan Hava Üssü'nün saldırıya uğradığına ilişkin sosyal medyada dolaşıma giren haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, El-Harc'ta bugün şafak vakti çalan sirenlerin, Yemen'den fırlatılan ve sınır bölgesine yakın bir noktada kaybolan balistik füze nedeniyle alınan ihtiyati bir tedbir olduğunu ifade etti.

Olaya ilişkin kapsamlı soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden bu sabah yapılan açıklamada, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu tarafından el-Harc kentinde olası bir tehlikeye karşı uyarı sistemlerinin devreye alındığı duyurulmuştu.

İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan askeri bir kaynak da, İran'ın Suudi Arabistan'ın el-Harc kentindeki üsse saldırı düzenlemediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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