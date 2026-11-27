Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Riyad bölgesine fırlattığı bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleriyle imha edildiğini bildirdi.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesini İHA ile hedef almaya çalıştıklarını belirtti.

Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından Riyad bölgesine doğru fırlatılan İHA hava savunma sistemleriyle imha edildi." ifadesini kullandı.

Husiler: Suudi Arabistan, Saada'ya hava saldırıları düzenledi

Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan tarafından Saada kentine düzenlenen saldırılarda bir yakıt deposu ile iletişim kulelerinin hedef alındığını duyurdu.

Husilere ait Saba ajansında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan, Saada'da çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi.

Kentteki bir yakıt deposunun hedef alındığı, saldırı sonrası depoda yangın çıktığı ifade edildi.

Yangının durumuna ilişkin bilgi verilmezken, Saada'nın Mecez ilçesinde de iletişim kulelerinin hedef alındığı aktarıldı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA