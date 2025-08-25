Suudi Arabistan, İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

Suudi Arabistan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesini hedef alınmasının ardından uluslararası kurumlara acilen hareket geçmeleri çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesine düzenlediği ve basın mensupları, yardım ekipleri ve sağlıkçıların hedef alınması kınandı.

Uluslararası kurumlara acilen hareket geçmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın İsrail'in uluslararası hukuk ve örflere yönelik sürekli devam ettirdiği ihlallerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail tarafından işlenen suçlara uluslararası toplum tarafından "bir sınır konulması" istenen açıklamada, medya, insani yardım ve sağlık alanında çalışan ekiplerin korunmasının zorunlu olduğunun altı çizildi.

İsrail ordusu Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.